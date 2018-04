Kommt der Winter für künstliche-Intelligenz-Aktien?

Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) haben sich in den letzten Jahren dank ihrer Stärken in Bereichen wie Datenanalyse, Trendvorhersage und Steuerung von virtuellen Assistenten und Robotern zu heißen Technologien entwickelt. IDC erwartet, dass die weltweiten Ausgaben für KI und ML zwischen 2017 und 2021 von 12 Milliarden US-Dollar auf 57,6 Milliarden US-Dollar steigen werden.

Doch es ist nicht das erste Mal, dass sich Unternehmen in KI verliebt haben. Bereits in den 70er Jahren waren viele Unternehmen und Investoren von KI-gesteuerten Anwendungen begeistert. Doch nach mehreren Rückschlägen zogen viele Behörden und Risikokapitalgeber ihre Finanzierung zurück, was zu einem so genannten „KI-Winter“ führte, der bis Anfang der 90er Jahre andauerte.

Gary Marcus, Psychologieprofessor an der New York University, warnte kürzlich in der Financial Times, dass „eines der größten Risiken bei der derzeitigen Überbewertung der KI ein weiterer KI-Winter ist“. Sollten Technologieunternehmen diese Warnung beachten? Lass uns einige aktuelle Entwicklungen auf dem KI-Markt besprechen, um das herauszufinden.

Daten gegen „echte“ Intelligenz

Der KI-Computer Watson von IBM (WKN:851399) wurde als KI-Kandidat bei Jeopardy bekannt. Die KI-Plattform wird heute in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt — darunter das Gesundheitswesen, Cybersicherheit, Bildung und sogar Mode. IBM stellt häufig Watson-Anwendungen in Krankenhäusern vor, in denen es Millionen von medizinischen Aufzeichnungen verarbeitet, um Ärzten zu helfen, medizinische Entscheidungen zu treffen.

Allerdings ist Watson letztlich durch die bereits gesammelten Antworten begrenzt. Es kann keine ungelösten medizinischen Rätsel alleine lösen.

Dieses „Huhn und Ei“-Problem veranlasste viele Investoren und medizinische Einrichtungen, Watson aufzugeben, was sie zunehmend als ein verherrlichtes Indexierungssystem betrachteten.

Letztes Jahr hat das MD Anderson Cancer Center seine Verbindungen zu IBM abgebrochen, nachdem es über 60 Millionen US-Dollar für ein Watson-Projekt ausgegeben hatte, das letztlich als „nicht bereit für menschliche Studien oder klinische Anwendungen“ galt.

Der CEO des VC-Unternehmens Social Capital, Chamath Palihapitiya, nannte Watson auf CNBC auch „einen Witz“ und behauptete, dass IBM seine „Vertriebs- und Marketinginfrastruktur verwendet, um Menschen, die asymmetrisch weniger Wissen haben, zu überzeugen dafür zu bezahlen“.

Das Facebook-Fiasko

Facebook (WKN:A1JWVX) verwendet KI, um Gesichter zu erkennen, das soziale Profil eines Nutzers zu analysieren, um gezielte Anzeigen zu erstellen und vieles mehr. Aber in den letzten Jahren sind Nutzer, Gesetzgeber, Werbetreibende und Investoren zunehmend besorgt über das Data-Mining-Verfahren des Unternehmens.

Im Jahr 2014 führte das Unternehmen ein bizarres Emotionsexperiment an seinen Nutzern durch, um deren Reaktionen auf bestimmte Beiträge zu messen. Im Jahr 2016 verkaufte Facebook unwissentlich Anzeigen über sein automatisiertes System an russische Agenturen, die versuchten, die Präsidentschaftswahlen mit kontroversen Beiträgen und gefälschten Nachrichten zu beeinflussen.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die Daten von etwa 50 Millionen Facebook-Nutzern von einem Entwickler an die Datenfirma Cambridge Analytica verkauft wurden, die später von der Kampagnenleitung von Donald Trump beauftragt wurde. Dann wurde bekannt, dass Facebook auch die Kontaktlisten, Telefonnummern, Anruflängen und SMS-Nachrichten der Nutzer verfolgt.

Facebook steht nun vor einer FTC-Prüfung und einem potenziellen Verlust von Werbekunden und Nutzern durch das Fiasko. Aber dieses Durcheinander wird auch Schockwellen in der gesamten KI-Industrie auslösen, wenn die Öffentlichkeit beginnt, die unkontrollierte Leistung dieser KI-gestützten Algorithmen zu untersuchen.

Wirklich dumme Chatbots

Facebook und Microsoft (WKN:870747) glaubten beide, dass KI-gesteuerte Chatbots schließlich mobile Anwendungen oder menschliche Kundendienstmitarbeiter ersetzen würden. Diese Bemühungen haben sich nicht bewahrheitet.

Die Chatbots von Facebook haben letztes Jahr eine Fehlerquote von 70 % erreicht, was das soziale Netzwerk dazu zwang, seine Aktivitäten zu reduzieren. Microsofts experimenteller Tay-Chatbot, den man auf Twitter 2016 losgelassen hat, begann innerhalb von 24 Stunden rassistische und frauenfeindliche Antworten zu verbreiten. Microsoft zog schnell den Stecker und gab eine Entschuldigung heraus und bemerkte, dass es ein „kritisches Versäumnis“ in seiner Entwicklung gegeben hatte.

Autonome Killerfahrzeuge

Letztes Jahr lockerte die Regierung Trump die Vorschriften für fahrerlose Autos — eine Hauptsäule des KI-Marktes — obwohl Kritiker behaupteten, dass dies zu mehr Unfällen führen könnte. Die Fahrzeuge von Tesla, General Motors, Waymo von Alphabet und Uber waren in den letzten Jahren in Unfälle verwickelt.

Allerdings war Ubers selbstfahrendes Auto vor Kurzem in den ersten Todesfall der Branche verwickelt, nachdem es einen Fußgänger auf der Straße in Arizona nicht identifizieren konnte. Diese Tragödie, die dazu führte, dass Uber von den Tests in Arizona suspendiert wurde, wird wahrscheinlich dazu führen, dass andere Unternehmen einen Gang herunterschalten müssen. Die Regulierungsbehörden könnten auch strengere Vorschriften für die Branche erlassen.

Das wären schlechte Nachrichten für Autohersteller oder Chiphersteller, die von der zunehmenden Einführung von selbstfahrenden Autos abhängig sind.

Es ist eine Kaltfront, kein Winter

Diese jüngsten Entwicklungen dürften die fieberhafte Begeisterung für KI-Investitionen etwas abschwächen. Aber ich glaube nicht, dass sie die gesamte Branche aus den Angeln heben werden, da die KI-Technologien in vielen Branchen nach wie vor unverzichtbar sind. Stattdessen muss die ganze Branche auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und könnte so einen weiteren „KI-Winter“ verhindern.

Machst auch du diese 3 fatalen Fehler in der Geldanlage? Diese 3 typischen Fehler in der Geldanlage können jedes Jahr viele Tausend Euro kosten. Viele Anleger machen sie, ohne es selbst zu wissen. Dabei ist es ganz einfach, diese Fehler zu umgehen! In dieser brandneuen Sonderstudie verraten dir die Top Analysten des globalen Motley Fool Teams, um welche Fehler es sich handelt und wie du sie leicht vermeiden kannst. Klicke hier für den kostenlosen Download zu diesem Report.



Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Teresa Kersten ist Mitarbeiterin von LinkedIn und Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. LinkedIn ist Eigentum von Microsoft.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien), Facebook, Tesla und Twitter. The Motley Fool besitzt eine Shortposition auf IBM.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 28.03.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.