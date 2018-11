Kommt Rechtsfriede ins Glücksspiel? / DLTB Experten-Diskussion: Urteile der obersten Bundesgerichte und des EuGH schaffen Klarheit im Glücksspielmarkt (FOTO)

Hamburg (ots) -Renommierte Glücksspielrecht-Experten sehen die Rechtsprechung derBundesgerichte und des Europäischen Gerichtshofes als Bestätigung derGlücksspielregulierung in Deutschland. Auch Landgerichte habenAnbieter illegaler Schwarzlotterien in die Schranken gewiesen, z.B.die Landgerichte Bremen, Hamburg, Koblenz, Saarbrücken und dasOberverwaltungsgericht Hamburg. Für den Deutschen Lotto- undTotoblock (DLTB) sind diese Gerichtsurteilen wichtige Signale imKampf gegen illegale Lotteriewetten, Produktpiraterie undVerbrauchertäuschung.Bei den LOTTO Über-Kreuz-Gesprächen haben Juristen ausWissenschaft, Glücksspielaufsichtsbehörden und Praxis sachlich undkontrovers über die aktuelle Rechtsprechung im Glücksspieldiskutiert. 60 Gäste aus Politik, Verbänden und Verwaltung waren EndeNovember der Einladung des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) zurFachdiskussion in die Hamburger Landesvertretung in Berlin gefolgt.Das Podium war kompetent besetzt: Neben denGlücksspielrechtsexperten Prof. Dr. Markus Ruttig (HochschuleFresenius, Fachanwalt CBH aus Köln) und Dr. Walther Michl(Ludwig-Maximilian-Universität, München) saß für dieGlücksspielaufsichtsbehörden Hans-Peter Knaack (Ministerium fürInneres, Bauen und Sport, Saarbrücken) auf dem Podium. Für diestaatlichen Lotteriegesellschaften komplettierte Michael Barth,Rechtsauschuss-Vorsitzender des DLTB, die vom Journalist SteffenGrimberg moderierte Runde.Die Rechtsprechung bestätigt die Glücksspiel-Regulierung.Bei allen Interpretationsunterschieden waren sich die Juristen ineinem einig: Die Rechtsprechung hat viele staatlicheRegulierungsansätze im Glücksspiel (zu Zweitlotterien, Spielhallen,Handeln der Aufsicht) höchstrichterlich bestätigt. DerGlücksspielstaatsvertrag hat sich rechtlich als überwiegend stabilerwiesen. Bundesverfassungs- und Bundesverwaltungsgericht haben 2016und 2017 in verschiedenen Urteilen seine Vereinbarkeit mit derVerfassung und seine europarechtliche Konformität untermauert.In Bezug auf die aktuelle Diskussion um denGlücksspielstaatsvertrag hatte Ministerialrat Hans-Peter Knaack dahereine klare Empfehlung: "Die Länder wären gut beraten, die bei derGlücksspiel-Regulierung gewonnene Rechtssicherheit nicht aufs Spielzu setzen. Die Gerichtsurteile erleichtern den Länderbehörden ihreArbeit erheblich."Vier bis fünf Jahre hätte es gedauert, bis diesehöchstrichterlichen Urteile erreicht waren. Die Länder sollten diedadurch gewonnene Rechtssicherheit, auch für den Vollzug bis hin zurkommunalen Ebene, nicht aufgeben, so der Vertreter des SaarbrückerInnenministeriums.DLTB-Vertreter Michael Barth ergänzte: "Die erfreulich klareRechtsprechung hat für die Aufsichten die Handlungsfähigkeiterweitert. Das ändert nichts an der Notwendigkeit, dass dieGlücksspielaufsichtsbehörden technisch und personell gestärkt werdenmüssen, um das geltende Recht auch durchsetzen zu können." Dazugehört nach Einschätzung des DLTB-Vertreters auch die Unterbrechungder Zahlungsströme: "Laut Bundesverwaltungsgericht ist es zulässig,den Zahlungsverkehr bei illegalem Glücksspiel zu unterbinden",erläutert Michael Barth. Mittlerweile gehe die niedersächsischeGlücksspielaufsicht verstärkt gegen entsprechendeZahlungsdienstleister vor, die das deutsche Recht unterlaufen.Prof. Markus Ruttig stellte klar: "Man kann die eine oder andereDetailfrage rechtlich unterschiedlich bewerten. Entscheidend ist,dass von den Urteilen ein gewisser Rechtsfriede ausgeht. Im Interesseder Funktionsfähigkeit eines gesellschaftlich akzeptablenGlücksspielmarktes ist es bedeutsam, dass der rechtlich zulässigeRahmen eingehalten wird."In der lebhaften Diskussion betonte Torsten Meinberg, Federführerdes DLTB: "Die aktuellen Entwicklungen auf dem Glücksspielmarktzeigen: Es war richtig, dass die Politik nicht den Forderungenprivater Glücksspiel-Konzerne und Lobbyisten nach Öffnung undLiberalisierung des Glücksspielmarktes nachgegeben hat. Die Gerichtehaben dies bestätigt. Für illegal operierende Anbieter wird es jetztunbequem auf dem deutschen Glücksspielmarkt."Es sei erfreulich, dass die Ministerpräsidenten sich nicht demDruck gebeugt haben, den Glücksspielstaatsvertrag vor 2021 zunovellieren. Denn Glücksspiel birgt auch Gefahren und sollte nichtden ungezügelten Marktinteressen Einzelner überlassen werden, warntder DLTB-Vertreter. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat mit ihremBeschluss vom Oktober 2018 den Weg für eine sachliche Diskussion ummögliche Anpassungsbedarfe beschrieben.Über den DLTB:Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) ist die Gemeinschaft der16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern. LOTTOsteht für Glück auf der Basis von Verantwortung. Unser vorrangigesZiel ist es, das Spiel mit dem Glück zu ermöglichen, gleichzeitigaber präventiv die Entstehung von Spielsucht zu verhindern. Imstaatlichen Auftrag orientiert sich unser Handeln nicht amGewinnstreben, sondern ist vorrangig an der Förderung des Gemeinwohlsausgerichtet. Die Einsätze der Spielteilnehmer fließen zum weitüberwiegenden Teil an die Allgemeinheit zurück und finanzierenzahlreiche Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport.Weitere Informationen zum DLTB finden Sie unterwww.lottodeutschland.de.