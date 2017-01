Kommt E.ON mit einem blauen Auge davon?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei E.ON, denn wie die anderen Energieversorger RWE, Vattenfall, und EnBW ist E.ON Teil einer Kooperation zur Entsorgung der Atommüll-Altlasten. Insgesamt 23,6 Milliarden müssen die Anbieter aufbringen, um sich von der Last sowie den Risiken der Müll-Endlagerung loszukaufen. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche die Allianz und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Schwere Verpflichtung, gute Lösung! Im Zuge des Nuklearausstiegs verpflichteten sich die Energieversorger RWE, Vattenfall, EnBW und E.ON zu einer kooperativen Regelung zur Entsorgung der Atommüll-Altlasten und E.ON selbst muss dazu 9,8 Milliarden Euro an einen staatlichen Fonds abgeben. Laut Reuters könnte sich der Schaden für E.ON in Grenzen halten, weil der Konzern bei der Fondsfinanzierung von einer Aufzinsung infolge einer Bilanzierungsveränderung profitieren würde. Die Aufzinsung bezeichnet unter Berücksichtigung auf Zins und Zinseszins den künftigen Wert eines gegenwärtigen Geldgegenstandes. Hier ginge es um 200 bis 250 Millionen Euro Netto-Gewinn, die jährlich über den Fonds erwirtschaftet werden können.

Glück im Unglück! E.ON kann sich über diese Meldung freuen, denn der in der letzten Zeit etwas wackelige Energieversorger hat so bessere Chancen, sich mittel- und langfristig wieder zu rehabilitieren. An der Börse sind die Probleme von E.ON allerdings deutlich zu sehen: Nachdem die Aktie Anfang August 2016 von 8,5 Euro auf 7,5 Euro und anschließend ab Anfang bis Mitte September auf unter 6,5 Euro abrutschte, geht es seit Beginn diesem Jahres wieder positiv zu.

Wie wird sich die Aktie von E.ON weiter entwickeln? Wir bleiben für Sie dran.

