Kommission unvollständig ohne Energieintensive Industrien

Berlin (ots) - In der Kommission zur Kohleverstromung wird keinVertreter der Energieintensiven Industrien in Deutschland (EID)zugelassen, obwohl sie Großabnehmer der Energiewirtschaft sind. DieNichteisen(NE)-Metallindustrie warnt vor einem Vertrag zu LastenDritter.Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" sollden Ausstieg aus der Kohleverstromung regeln, um die ambitioniertendeutschen Klimaziele zu erfüllen und gleichzeitig den betroffenenRegionen eine Perspektive nach der Kohle zu eröffnen. Akteure ausPolitik, Wirtschaft, Umweltverbänden, Gewerkschaften sowie betroffeneLänder und Regionen sollen dazu über Maßnahmen beraten. Alswesentlicher Energieverbraucher hätten auch die EID mit einer eigenenStimme bei den Verhandlungen vertreten sein müssen. "Es ist mitkeinem Argument zu rechtfertigen, dass kein Vertreter derenergieintensiven Verbraucher mit am Tisch sitzt", kritisiertFranziska Erdle, Hauptgeschäftsführerin der WirtschaftsvereinigungMetalle (WVMetalle). "Ohne eine Verständigung mit denEnergieintensiven Industrien stellen die Ergebnisse der Kommissionkeinen gesellschaftlichen Konsens dar", so Erdle weiter. DieNE-Metallindustrie ist besonders stromintensiv und bereits vongeringen Strompreiserhöhungen stark betroffen.Bis zu 16 Milliarden Kilowattstunden Strom setzt dieNE-Metallbranche jährlich um. Auch die Baustoff-, Glas-, Papier-,Stahl- und die chemische Industrie sind von den Maßnahmen derKommission direkt betroffen. Alle sechs Industrien zusammen kommenauf einen Stromverbrauch von 116 Milliarden Kilowattstunden undbeschäftigen über 880 000 Arbeitnehmer. Franziska Erdle machtdeutlich, warum die Position der Industrie relevant ist: "DieEnergieintensiven Industrien sind die Hauptabnehmer des von derEnergiewirtschaft produzierten Stroms. Daher tragen wir die Kostender Beendigung der Kohleverstromung." Es drohe ein Vertrag zu LastenDritter und ein erhöhtes Carbon-Leakage-Risiko. Dies gilt es unterallen Umständen zu verhindern, damit die Wettbewerbsfähigkeit desWirtschaftsstandorts Deutschland nicht aufs Spiel gesetzt wird.Bevor über einen Ausstieg aus der Kohleverstromung gesprochenwird, ist eine umfassende und verlässliche Folgenabschätzungunabdingbar. Sie muss die Auswirkungen auf die Versorgungssicherheitund Stromkosten sowie auf das Klima und die globale CO2-Einsparungvorab untersuchen. Außerdem muss bei der Ausstiegsplanunggewährleistet sein, dass die Strompreise in Deutschlandwettbewerbsfähig bleiben. Dies muss ein kontinuierliches ImpactAssessment sicherstellen. "Die drohende Mehrbelastung beim Strompreismuss verhindert werden", so Erdle weiter. "Das Signal, dass nun vonder Politik ausgeht, ist für die Energieintensive Industrieenttäuschend."Derzeit sind in Deutschland Kohlekraftwerke die preissetzendenStromlieferanten mit einem Börsenpreis von ca. 3,5 Cent jeKilowattstunde. Bei einem Ausstieg aus der Kohleverstromung würdenGaskraftwerke den Preis bestimmen. Nach Schätzung der WVMetalle würdedies den Strom an der Börse um mindestens 25 Prozent verteuern. Diesbrächte für die deutsche NE-Metallindustrie eine zusätzliche - reinnationale - Mehrbelastung von jährlich 160 Millionen Euro mit sich,die die Wettbewerbsfähigkeit aushebelt. Denn ein Anstieg desStrompreises schlägt direkt auf die Energieintensiven Industriendurch: Die bisherigen Entlastungsregelungen schützen nicht vorPreissteigerungen an der Börse bedingt durch die Energiewende.