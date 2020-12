Kommission der Vereinten Nationen: Verschiebt Cannabis und WHO-Vorschlag!

Cannabisbefürworter warteten fast zwei Jahre, bis die Suchtstoffkommission der Vereinten Nationen eine endgültige Entscheidung über die Empfehlung der WHO zur Streichung von Cannabis aus Anhang IV des Einheitsübereinkommens über Suchtstoffe von 1961 getroffen hatte.

Es scheint, dass es das Warten wert war, da die Vereinten Nationen bei der historischen Abstimmung in Wien am Mittwoch ja zu der Empfehlung sagten, so Marijuana Business



