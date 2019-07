Kommission 'Gleichwertige Lebensverhältnisse' stellt Ergebnisse vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bund, Länder und Kommunen haben noch keinen gemeinsamen Weg gefunden, wie man strukturschwachen Regionen aus der Krise helfen kann.



Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stellt zwar an diesem Mittwoch in Berlin (11.30 Uhr) zusammen mit zwei Kabinettskolleginnen die Handlungsempfehlungen der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" vor - allerdings nur aus Sicht des Bundes. Mit den Ländern und Kommunen soll dann im Herbst in einer weiteren Gesprächsrunde besprochen werden, welche Maßnahmen davon verwirklicht werden. Vor der Vorstellung der Kommissionsergebnisse will sich das Bundeskabinett mit ihnen befassen.

Wo der Schuh drückt, ist schon lange bekannt: In manchen Dörfern kommt nur zwei Mal pro Tag der Bus. Der nächste Arzt ist viele Kilometer entfernt. Im Ruhrgebiet - aber nicht nur dort - ächzen Kommunen unter der Last ihrer alten Schuldenberge. Seehofer, der dafür im Innenministerium eigens eine Abteilung "Heimat" gegründet hat, will die Misere beenden. Zum Beispiel durch die Ansiedlung von Bundesbehörden und Forschungsinstituten in "abgehängten" Regionen. Doch vor allem in der SPD ist man sich sicher: Ohne zusätzliche Fördergelder wird das nicht gehen.

Weiteres Thema im Kabinett ist die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ein Entwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht etwa vor, dass bestimmte Apps künftig von den Kassen bezahlt werden. Außerdem will die Bundesregierung eine Zwischenbilanz nach zwei Jahren Entgelttransparenzgesetz ziehen. Das Gesetz soll die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern schließen helfen. Arbeitgeber müssen dafür offenlegen, was Kollegen mit dem gleichen Job verdienen

- allerdings nur in größeren Betrieben. Bislang ist der Nutzen

umstritten./abc/DP/he