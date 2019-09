"Kommissarin Heller" - Neuer Fall der ZDF-Krimireihe entsteht in Berlin und Wiesbaden (FOTO)

Mainz (ots) -Lisa Wagner ist wieder "Kommissarin Heller". Unter der Regie vonChristiane Balthasar dreht die Hauptdarstellerin seit 24. September2019 in Berlin, Wiesbaden und Umgebung einen neuen 90-Minüter derZDF-Samstagskrimireihe. Bei "Menschenhandel", so der Arbeitstitel,gibt es ein Wiedersehen mit Hans-Jochen Wagner als Hellers Ex-KollegeHendrik Verhoeven. Das Drehbuch schrieb Mathias Klaschka.Bei Winnie Hellers Undercover-Einsatz auf einem luxuriösenWiesbadener Winzerhof wird ein junger Zuhälter erschossen, derminderjährige Mädchen zur Prostitution zwang. Auf dem Handy des Totenentdeckt die Ermittlerin zu ihrem Entsetzen ein Video, das einen"Loverboy" mit einer jungen Frau zeigt, die sie gut kennt. Es istNina, die Tochter ihres Ex-Kollegen Hendrik Verhoeven, der voreiniger Zeit nach Karlsruhe versetzt wurde. Winnie macht sicheigenmächtig auf die Suche, um Nina aus den Fängen derMenschenhändler zu befreien. Dabei begibt sie sich mitten in dieHöhle des Löwen - und in Lebensgefahr."Kommissarin Heller" wird von der Ziegler Film GmbH & Co. KG imAuftrag des ZDF hergestellt (Produzentin: Regina Ziegler). DieRedaktion im ZDF hat Gabriele Heuser. Die Dreharbeiten dauernvoraussichtlich bis Ende Oktober. Ein Sendetermin steht noch nichtfest.Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 -70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kommissarinhellerhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell