"Der Kommissar und das Meer": Bankraub und Geiselnahme im ZDF-Samstagskrimi (FOTO)

Mainz (ots) -Schock für Kommissar Anders (Walter Sittler): Seine Frau und seinSohn werden von Bankräubern als Geiseln genommen. Das ZDF zeigt denSamstagskrimi "Der Kommissar und das Meer - In einem kalten Land" amSamstag, 18. Februar 2017, 20.15 Uhr.Kommissar Robert Anders fährt seine Frau Emma (Frida Hallgren) undseinen Sohn Kaspar (Grim Lohmann) zum Supermarkt, als zwei Personenaus der Bank gegenüber stürmen und mit einem Motorrad zu fliehenversuchen. Robert will die Männer aufhalten und schießt dem Fahrer inden Arm. Die beiden Bankräuber flüchten daraufhin in den Supermarktund nehmen einige Kunden als Geiseln, darunter auch Emma und Kasper.Bei der Überprüfung des Motorrads findet Robert die Identität desFahrers heraus. Er heißt Said (Anastasios Mavromatidis), und seinVater war sechs Jahre vorher an einem Überfall auf einenAntiquitätentransport beteiligt. Mittäter war sein Freund Nisse(Staffan Kihlbom Thor), der anschließend eine Gefängnisstrafeverbüßen musste.In der Zwischenzeit ist Said mit seiner Komplizin Isabel (MollyNutley) in eine Fischerhütte am Meer geflüchtet. Dort finden dieErmittler seine Leiche. Pathologin Ewa (Inger Nilsson) ist sichsicher: Said starb nicht durch Roberts Kugel, sondern wurde erstickt.Isabel bedroht indes Nisse. Sie glaubt, dass er ihren Freund auf demGewissen habe. Gelingt es Robert, die Situation zu entschärfen undden wahren Täter zu stellen?Neben Walter Sittler spielen Frida Hallgren, Andy Gätjen, IngerNilsson, Dietrich Hollinderbäumer und andere. Miguel Alexandre führtewieder Regie, das Buch stammt von Harald Göckeritz.http://derkommissarunddasmeer.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFkrimiAnsprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985-180,Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/kommissarPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell