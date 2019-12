Kommentar zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken

Stuttgart (ots) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die Bahn miteiner Milliardenoffensive zukunftsfest machen. Die Bahn muss flächendeckendattraktiv werden. Sonst gelingt im Personen- und Güterverkehr die Abkehr von denverstauten Straßen nicht. Ein gutes Angebot schafft auch eine Nachfrage: Dieshat sich bei der Reaktivierung der Schönbuchbahn 1996 bewahrheitet - einMusterfall für die Inbetriebnahme alter Strecken. Dort lagen die Fahrgastzahlenrasch um ein vielfaches über den Prognosen. Das Land Baden-Württemberg hatfrühzeitig einen Prüfauftrag vergeben, welche alten Gleistrassen reaktiviertwerden könnten. Jetzt liegt es an den Politikern in Kommunen, ihre Interessenhörbar zu formulieren, wenn sie die Reaktivierung einer stillgelegten Streckewollen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4476321OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell