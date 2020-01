Kommentar zur Libyen-Konferenz

Stuttgart (ots) - Es ist gelungen, was noch vor Kurzem unmöglich schien: DieStaaten im Hintergrund des Bürgerkriegs wollen nicht nur das durchlöcherteWaffenembargo für das nordafrikanische Land zu neuem Leben erwecken. Sie habendas Bekenntnis abgelegt, sich aus dem Stellvertreterkrieg zurückzuziehen undeinen Friedensprozess der verfeindeten Lager zu unterstützen. Merkel und Maashaben mit den vereinbarten Folgetreffen auch vorgesorgt, dass sich der neueOptimismus nicht nur als Strohfeuer der Diplomatie entpuppt. Ganz ausschließenlässt sich das freilich nicht.(...)Kurzfristiger steht die Frage auf derTagesordnung, wie ein Waffenstillstand abgesichert werden könnte,möglicherweise auch mit militärischen Mitteln einer UN-Blauhelmtruppe. Daskönnte in Deutschland, speziell in der schwarz-roten Koalition, zu intensivenDebatten führen. Einer Beteiligung aber könnte sich die Bundesrepublik alsInitiatorin der neuen Friedensinitiative kaum entziehen.Pressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/48503/4496199OTS: Stuttgarter ZeitungOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell