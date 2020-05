Kommentar zur Forderung, die Grenzen zu öffnen

Stuttgart (ots) - Es ist erschütternd, wie manche Staaten auf die Pandemie reagiert haben. Im Kampf gegen das Virus fiel vielen Regierungen nichts Besseres ein, als die Grenzen zu schließen. Ganz vorn dabei: Deutschland. Mit Entsetzen mussten die Nachbarn mitansehen, wie ohne Absprache über Nacht die Schlagbäume gesenkt wurden. Höchste Zeit, dass in Berlin die Entscheidungen den Fakten angepasst werden. In manchen Grenzregionen ist die Gefahr der Ansteckung niedriger als in einer deutschen Großstadt. Wie erklärt man den Menschen, dass die Schlagbäume geschlossen bleiben? Das Virus ist ein Gegner, der nur mit Flexibilität zu besiegen ist - starre Staatsgrenzen zählen nicht dazu.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4591726OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell