Kommentar zur Flüchtlingskrise an den EU-Außengrenzen / Titel: Schmutziger Krieg der EU

Frankfurt (ots) - "Jetzt sind sie wieder da, die Bilder von Tausenden an EuropasGrenzen, die Einlass begehren. Die Szenen erinnern an 2015 - nur wird diesmalkeiner der EU-Verantwortlichen in Angela Merkels Fußstapfen treten und den Druckaus dem Kessel nehmen, indem man den Flüchtlingen Einreiseperspektiven eröffnet.Denn seit Merkels Schritt ist ein Rechtsruck durch Europa gegangen, verschuldetvon der von Untergangsszenarien gespickten nationalen und grenzüberschreitendenPolemik gegen die damalige Grenzöffnung. Ankara zieht die Erpressungskarte,Athen antwortet mit Tränengas, die EU schickt Frontex, in der Ägäis sollenMaskierte den Motor eines Flüchtlingsboots zerstört haben. Das sind Nachrichtenaus einem unerklärten, schmutzigen Krieg, gegen unbewaffnete Menschen. Daseinzig wahrgewordene Schreckensszenario ist das: der Untergang der Humanität anden Grenzen der EU."