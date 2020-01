Kommentar zur E-Mobilität

Stuttgart (ots) - Dass Brennstoffzellen, Diesel- und Benzinfahrzeuge auch alsJobmotoren eine weitaus größere Rolle spielen als das E-Auto, muss dabei nichtverheimlicht werden. Die wirtschaftliche Basis ist ein legitimes Interesse jedesLandes, auch wenn es in der EU ist. An dieser Basis hat auch die EU selbst einInteresse, für die Deutschland nach dem Brexit noch wichtiger geworden ist.Niemand kann ein Interesse an Vorschriften haben, die einem Land schaden und demKlima noch nicht einmal nützen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4506149OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell