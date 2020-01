Kommentar zur Debatte um Hass und neuen Antisemitismus

Berlin (ots) - "Wir", schreibt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak in einem amMontag veröffentlichten Zeitungsbeitrag, "haben zugelassen, dass Menschenausgegrenzt werden", seien es Juden, Muslime oder Geflüchtete. Jeder müsse jetzt"Hass und Ausgrenzung aktiv bekämpfen". Wenn das ernst gemeint ist, müsste esdemnächst eine grundlegende Wende in der deutschen Asyl- und Migrationspolitikgeben. Vor allem müssten die Wortführer der Unionsparteien, aber auch von FDPund SPD darüber nachdenken, welchen Beitrag sie durch ihre Politik und ihre Artdes Sprechens über Geflüchtete und Migranten wie auch durch das Verharmlosenrechter Gewalt und Hetze jahrzehntelang zu Verrohung und "Demokratieverachtung"geleistet haben. Wenn ausgerechnet Markus Söder anlässlich desHolocaust-Gedenktages mit dem Finger auf die AfD zeigt und sie zurHauptverantwortlichen für zunehmenden Antisemitismus und "Hass" erklärt, dannerinnert er schon sehr an den Feuerwehrmann, der zündelt und sich dann alsBrandbekämpfer feiern lässt. Gerade Söders CSU hat sich in der Debatte um Fluchtund Migration mit der AfD jahrelang einen Überbietungswettkampf um diediffamierendsten Vokabeln geliefert. Mit ihrem Gerede von "Asyltourismus" und"Anti-Abschiebe-Industrie" haben CSU-Politiker den Hass auf Geflüchtete und ihreUnterstützer geschürt. Wenn einige Konservative nun selbstkritische Töneanschlagen, bleibt zu hoffen, dass ihre Einsichten nicht zu spät kommen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4503993OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell