Kommentar zur Corona-Krise

Stuttgart (ots) - In Italien verschärft sich die Lage: Immer mehr Menscheninfizieren sich mit dem Coronavirus und die Todeszahlen steigen. Auch inDeutschland wird das Virus bei immer mehr Menschen nachgewiesen. Obwohl dasRobert-Koch-Institut in Berlin die Gefährdung weiter als "mäßig" einstuft,wächst die Gefahr, dass sich der Erreger auch hierzulande unkontrolliertausbreitet - so wie in Italien. Damit wächst der Druck auf Behörden undPolitiker, aktiv zu werden und etwa Veranstaltungen zu verbieten oder Schulen zuschließen. Es ist für die Krisenstäbe nicht leicht, die Gratwanderung zwischendem Wohl der Bevölkerung und der Verhältnismäßigkeit der angeordneten Maßnahmenzu meistern. Dabei verdienen die Experten und Politiker zunächst einmalVertrauen. Beruhigend ist, dass das Gesundheitssystem gut aufgestellt ist - unddass man auf Erfahrungen mit anderen Epidemien wie etwa Influenza-Wellenzurückgreifen kann.