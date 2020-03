Kommentar zur Bischofskonferenz

Stuttgart (ots) - Gefordert hatte eine unabhängige Expertengruppe, dieEntschädigung für erlittenen Missbrauch von derzeit durchschnittlich 5000 Euroauf 300 000 Euro, in Härtefällen gar auf 400 000 Euro hinaufzusetzen.Beschlossen indes wurden Summen, die der Missbrauchsbeauftragte der Bischöfe,Stephan Ackermann, noch vor sechs Monaten als "beschämend" einstufte. Heutenennt er sie großzügig. Noch beschämender ist, dass die katholische Kirche beiden Summen - ausdrücklich - keinen Referenzrahmen setzen will für anderegesellschaftliche Gruppen. Georg Bätzing, der neue Vorsitzende der katholischenDeutschen Bischofskonferenz, behauptet, nur "einzelne" Opfer wollten finanziellentschädigt werden, andere wollten endlich mit Kirchenvertretern reden können.Ein seelsorglicher Ansatz also für Menschen, die von Seelsorgern vergewaltigtwurden. So hohl kann ein bischöflicher Satz klingen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4539049OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell