Kommentar zur Altpapierkrise

Bielefeld (ots) - Nichts bleibt, wie es ist. Lange Jahre war dieAltpapiersammlung und -verwertung ein Erfolgsmodell, das sich für alleBeteiligten auszahlte - Privathaushalte und Firmen inklusive. Sie profitiertenvon Erlösen in Form direkter Vergütungen oder indirekt durch niedrigereAbfallgebühren. Ein Gewinner war zugleich die Umwelt. Die Einsatzquote vonAltpapier bei Produkten aus Papier und Pappe stieg seit 1996 von 60 Prozent aufzuletzt 75 Prozent.Jetzt hat sich der Wind gedreht, was den wirtschaftlichen Aspekt betrifft. DieAltpapiersammlung bringt kein Geld mehr ein, sondern kostet. Das aber darf keinGrund sein, das bewährte Modell über Bord zu werfen. Es muss an die verändertedigitale Welt angepasst werden. Zeitungen und Zeitschriften werden seltener aufPapier gelesen und häufiger auf Smartphone und Computer. Die Menschen bestellenhäufiger im Internet und lassen sich die Kartons bis zur Haustür liefern. DerVersandhandel als Profiteur des Trends muss seinen Beitrag leisten und sichstärker an den Kosten beteiligen.Das 2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz schafft dafür die Voraussetzungen.Jetzt geht es um die Umsetzung. Und vielleicht lässt sich der Altpapiereinsatznach dem Verbot von Plastiktüten noch etwas steigern.