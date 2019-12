Kommentar zum geforderten Verbot der libanesischen Hisbollah: Das falsche Mittel

Berlin (ots) - Das vom Bundestag geforderte Verbot der Hisbollah alsTerrororganisation dient mehr dem Selbstbild, als dass es den Menschen hilft,die am meisten unter der radikal schiitischen Hisbollah leiden: die Libanesen.Außerdem reduziert es einen komplexen Sachverhalt auf ein Schwarz-Weiß-Denken.Dass die Hisbollah antisemitisch und kriegstreiberisch ist, lässt sich schwerbestreiten. Dass sie korrupt ist und im syrischen Bürgerkrieg grausam agiert,gehört zumindest im Nahen Osten zum Allgemeinwissen. Auch dass bei derhierarchischen Organisation die Trennung des Militärischen vom Politischen eineFarce ist, stimmt. Doch sie ist zugleich mit 14 Abgeordneten Teil der gewähltenRegierung.Gegen diese demonstrieren seit Wochen Zehntausende Menschen in Libanon. Eineihrer Hauptforderungen ist es, die Staatsgewalt nicht weiter entlangkonfessioneller Linien zu teilen. Vergangene Woche kam es zu gewaltsamenAuseinandersetzungen zwischen Hisbollah-Anhängern und Demonstranten. Vielleichtmöchte der Bundestag in dieser sensiblen Zeit letztlich nur den Druck auf Iranerhöhen, den großen Bruder der Hisbollah. Doch dem erklärten Ziel - dieStabilität im Nahen Osten zu fördern - kommt die Koalition mit dem Beschluss vomDonnerstag nicht näher. Die internationale Isolierung drängt die Hisbollah indie Ecke. Und wer dort steht, reagiert mit Gewalt. Diese werden vor allem dieMenschen vor Ort zu spüren bekommen.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4474411OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell