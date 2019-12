Kommentar zum Weihnachtsgeschäft des Handels

Bielefeld (ots) - Ob in Bus oder Bahn, in der Pause am Arbeitsplatz oder beiGesprächen während der Betriebsweihnachtsfeier: Nie war die Sympathie für denlokalen Einzelhandel so groß wie heute. Immer mehr Menschen sind sich bewusst,dass die Innenstädte ohne funktionierende Geschäfte ihren Charakter verlieren.Und dass die Bestellungen im Internet vor allem zusätzlichen Verkehr produzierenund wirtschaftlich größtenteils zu Lasten der Einkaufsstätten vor Ort gehen.Allerdings ist Einsicht nur der erste Weg zu einem veränderten Kundenverhalten.Dazwischen gibt es Stationen, die manche vom guten Vorhaben abbringen. Der ersteStopp erfolgt gern beim eigenen Sofa. Dort auf dem Tablet oder einem anderenMedium zu klicken ist einfacher und bequemer als sich in den Mantel zu werfenund die paar Meter oder Kilometer zum nächsten Fachgeschäft zurückzulegen. Dasgilt zumal dann, wenn die Erfahrung lehrt, dass man gegebenenfalls auf den Buswarten oder auf der Suche nach einem Parkplatz viele Umwege in Kauf nehmen muss.Ein zweiter Stolperstopp droht beim Blick ins Portemonnaie: Onlinekäufe habendas Image, billiger zu sein. Dass es in der Praxis oft anders ist, erfährt derKunde nur, wenn er dem Händler eine Chance gibt.Dass das diesjährige Weihnachtsgeschäft schleppend verläuft, liegt freilichnicht nur am Internet. Vielmehr fehlt 2019 der eine oder andereVerkaufsschlager, den man auf jeden Fall haben muss - für den man sogarzusätzlich ins Portemonnaie greift und so den ursprünglich vorgesehenenGeschenkeetat doch noch überschreitet.Der Modehandel steckt noch in einem anderen Dilemma. Sicher, das Wetter ist ausSicht der Branche selten ideal. Aber in diesem Winter können die Verkäufer nochso schöne Strickpullis, Schals oder Lederhandschuhe ins Regal legen: Sie werdeneinfach nicht gekauft. Und selbst wenn ein Händler auf die schräge Idee käme,schon Frühjahrsblusen anzubieten: Bis sich diese als Weihnachtsgeschenkverkaufen lassen, müsste der Klimawandel in Deutschland wohl erst noch weitervoranschreiten.Pressekontakt:Westfalen-BlattBernhard HertleinTelefon: 0521 585-261wb@westfalen-blatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66306/4476341OTS: Westfalen-BlattOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell