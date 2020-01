Kommentar zum Vorschlag, den 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu machen

Berlin (ots) - Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano hat vorgeschlagen, den8. Mai bundesweit zu einem gesetzlichen Feiertag zu machen: als "Tag derBefreiung" vom Faschismus. Solch ein Tag biete Gelegenheit, aus der Geschichtezu lernen, vor allem die "entscheidende Lektion". Bejarano ist zuzustimmen: Der8. Mai eignet sich als Gedenktag, ist als solcher in Deutschland gar überfällig.Er wäre ein offizielles Statement gegen jene Neofaschisten, für die derNationalsozialismus ein "Vogelschiss in der deutschen Geschichte" ist, für die,die eine "erinnerungspolitische Wende" fordern, für jene, die Sehnsucht nacheiner "heilen", "unbefleckten" deutschen Geschichte haben. Wie so oft bleibt beieinem staatlichen Gedenken jedoch die Gefahr, dass es zu einer inhaltsleerenPR-Inszenierung verkommt. Ohne Bezug zum Jetzt, ohne Mitwirkung der noch heutevon Diskriminierung Betroffenen, ohne Handeln. Auch vor rechter Vereinnahmungist man nicht gefeit. CDU-Politiker benutzten jüngst das Holocaust-Gedenken, umgegen Muslime zu wettern. AfD-Abgeordnete zeigten NS-Opfern geheuchelteAnteilnahme, wollten damit provozieren und sich als Demokraten inszenieren.Antifaschistisches Gedenken bedeutet dagegen, Verantwortung zu übernehmen. DenSchwur von Buchenwald ernst zu nehmen. Es bedeutet zuzuhören und das Gesagteweiterzutragen, Relativierer und Schlussstrichzieher auszugrenzen und zubekämpfen. Das geht an jedem Tag im Jahr - und besonders gut am 8. Mai.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4505071OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell