Kommentar zum Verzicht des Bundesverwaltungsgerichts auf ein Fahrverbot in Reutlingen

Stuttgart (ots) - Es reicht, wenn der von der Europäischen Unionvorgeschriebene Grenzwert in greifbare Nähe gerückt ist - das ist diePosition des Bundesverwaltungsgerichts. Sie steht im Kontrast zum Ansatz derDeutschen Umwelthilfe, die null Toleranz gefordert hatte. Das Urteil weist alljenen Kommunen in Deutschland den Weg, die den EU-Grenzwert noch nicht einhaltenund spielt Baden-Württemberg in die Karten, das Verbote um jeden Preisvermeiden will. Es ist ein Urteil, das den Menschen zumutet, giftige Abgasein zu hoher Dosierung ertragen zu müssen und den Diesel-Fahrern erlaubt, ihreStinker noch ein bisschen länger zu fahren. Ein falsches Zeichen in Zeiten, indenen mehr Klimaschutz eingefordert wird und die Verkehrswende nicht wirklichvorankommt.