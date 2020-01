Kommentar zum Plan von US-Präsident Trump zum Nahost-Konflikt

Berlin (ots) - Ausgeholt hatte Donald Trump schon vor drei Jahren. Am Dienstagnun ist der Hieb erfolgt, im Alleingang, ohne die Position der anderen Seite, janicht einmal die der Verbündeten zu berücksichtigen. Der US-Präsident setzte mitder Verkündung seines "Jahrhundertdeals" zum Nahost-Konflikt die Axt an eineZwei-Staaten-Lösung (auch wenn er sie weiterhin so nennt) - und damit an denGrundgedanken für eine nichtkriegerische Lösung des Jahrhundertkonfliktszwischen Israelis und Palästinensern. Kommt es so, wie es der US-Präsident jetztdurchzudrücken gedenkt, dann wird es keine Eigenständigkeit für diePalästinenser geben, allenfalls eine Art Reservat unter israelischem Kartell.Ein paar Quadratkilometer israelische Wüste als Kompensation für das fruchtbareJordantal - dies ist für die Palästinenser nicht nur eine Demütigung. Der ihnenvon Trump zugewiesene Rest-Flickenteppich ist so angelegt, dass er niemalswirtschaftlich lebensfähig sein kann. Überhaupt wurden alle völkerrechtlichenBeschlüsse zum Nahen Osten einfach vom Tisch gewischt. Der unterwürfige Dank derGroßisrael-Verfechter um den anwesenden Ministerpräsidenten Netanjahu zeigt,wessen Interessen Trump hier folgte. Für die Palästinenser hatte er außerungedeckten Schecks und der Parole "Friss oder stirb" nichts in Aussicht.Frieden kann es so nicht geben. Was Trump und Netanjahu da im Weißen Hauslegten, sind nicht die Fundamente für einen Friedensplan, sondern Zündschnürefür weitere Kapitel Krieg und Terror - nicht nur in Nahost.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4506103OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell