Kommentar zum Klimapaket

Bielefeld (ots) - Die Kritik der Wirtschaft am Klimapaket nimmt zu und trifftdie CDU. Immerhin wird die Partei noch als Adressat angesehen, wenn es umWirtschaftspolitik geht. Dass der Einstieg in die CO2-Bepreisung 2021 mit 25Euro je Tonne beginnen wird und nicht mit zehn Euro, wie ursprünglich von derGroßen Koalition vorgesehen, sollte als vergleichsweise geringes Übel angesehenwerden.Wenn die Union sich nicht gegen die SPD durchgesetzt hätte und mit mehr als zehnEuro in die Verhandlungen mit den Grünen gegangen wäre, läge der Preis jetztwesentlich höher. Da hätten aus 20 Euro schnell 35 Euro werden können. Insofernhat die CDU, mehr noch als die ergrünte CSU, weiteren Schaden vom StandortDeutschland abgewendet. Dafür hat es sich gelohnt, dass wochenlange medialeFeuer gegen den Einstiegspreis von zehn Euro auszuhalten.De facto wird dieser Staat längst von einem schwarz-rot-grünen Kenia-Bündnisregiert. Denn ohne die Grünen geht fast nichts. Über ihre Beteiligung anLandesregierungen können sie im Bundesrat Gesetze stoppen - und andere Parteienzu Verhandlungen zwingen. Das haben sie beim Klimapaket wieder getan. Sofunktioniert praktische Politik.