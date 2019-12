Kommentar zum Kampf gegen Kindergeldbetrug in NRW: Knallharte Kontrolle hilft den Familien

Düsseldorf (ots) - Es ist nicht dankbar, in solchen Zeiten überKindergeld-Abzocke durch Menschen vom Balkan zu schreiben. - in Zeiten, wo fürmanche Menschen jeder Ausländer, der eine deutsche Sozialleistung bezieht, unterGeneralverdacht steht. Umso wichtiger ist es, vehement darauf hinzuweisen, dasses hier oftmals nicht um Menschen geht, die sich vom deutschen Steuerzahler ihrschönes Leben in der Heimat finanzieren lassen. Jedenfalls nicht bei denjenigen,in dessen Namen die Kindergeldanträge gestellt werden.Wer einmal ein sogenanntes Problemhaus in Duisburg-Marxloh oder -Hochfeldbetreten hat, der weiß, dass Sozialneid hier fehl am Platze ist. Familien lebendort teils ohne fließendes Wasser oder Strom, mal werden Kabel an den Fassadenentlang und durch Treppenhäuser gelegt - Brandschutz für den Fall, dass dieseElektrik Marke Eigenbau versagt, existiert freilich nicht. Oft leben dortzahlreiche Menschen auf engstem Raum und doch können es nie so viele sein, wiedie zig Namen an den Briefkästen suggerieren. Für diese Verheißung hätten dieBewohner wohl kaum ihre Heimat verlassen.Es klingt erst einmal sonderbar, aber: Dass bei diesen Familien knallhartkontrolliert wird, ist ihr wirksamster Schutz. Wenn das Geschäft mit derenAusnutzung ausgetrocknet ist, werden sie auch nicht mehr mit falschenVersprechen nach Deutschland und ins kalkulierte Elend gelockt. Zugleich stärktder Kampf gegen unrechtmäßige Leistungszahlungen die gesellschaftliche Akzeptanzstaatlicher Hilfe für jene, die sie wirklich verdienen.Das Prinzip des neuen "Missimo"-Projekts ist so simpel, dass man sichtatsächlich fragen muss, weshalb der Kampf nicht längst effektiver geführt wird.Könnte ich mein Kind allen Ernstes offiziell von der Schule abmelden mit derAnkündigung, Deutschland verlassen zu wollen, und bis zu dessen 18. Geburtstagflösse weiterhin unbeeindruckt das Kindergeld? Bei aller Liebe zur Privatsphäre:Sollte der Datenschutz staatliches Handeln mit Menschenverstand in dieser Weisestrangulieren, dann liegt so richtig etwas im Argen.Aber womöglich liegt es auch doch daran, dass der Blick über den eigenenTellerrand in vielen Behörden noch immer Neuland ist. Schließlich hat derDatentransfer in Krefeld wunderbar funktioniert. Lassen wir die Frage "Warumnicht gleich so?" und sagen lieber: "Na endlich". Wenn in Krefeld innerhalbeiner Woche 83 Betrugsfälle aufgedeckt werden, mag man sich kaum vorstellen, wasin Duisburg und anderen Ruhrgebietsstädten ans Licht kommt, wo die Rathäuser undPolizeipräsidien unter der Last der Zuwanderungsmafia schon lange ächzen. Wenn"Missimo" dort schnell eingesetzt werden kann, gewinnen alle.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62556/4473314OTS: Westdeutsche ZeitungOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell