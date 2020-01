Kommentar zum Brexit

Stuttgart (ots) - Der Schritt "ins Freie", den die Briten jetzt machen wollen,wird Boris Johnson zufolge in eine "goldene Zukunft" führen. Der Inselpremier,dessen Referendumseinsatz im Sommer 2016 nun Früchte trägt, sieht sein Landdurch die Abkoppelung von der EU von einem schrecklichen "Joch" befreit. "EinJahrzehnt des Wohlstands und günstiger Gelegenheiten" hat Johnson demVereinigten Königreich post Brexit vorausgesagt. Der Schritt durch dieAusgangstür werde es seinen Landsleuten erlauben, "all den Streit, dieVerbitterung und die Ungewissheit" der Brexit-Jahre hinter sich zu lassen. Mitdiesem von keinen Zweifeln getrübten Versprechen hat Johnson die Erwartungenhochgeschraubt, wie es so seine Art ist.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstJoachim VolkTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4508317OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell