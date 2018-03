Kommentar von Greenpeace Energy: Deutschland blockiert neue Rechte für Solarstrom-Eigenerzeuger in der EU / Protest-Petition gestartet

Hamburg (ots) - In den aktuellen EU-Verhandlungen über dieeuropäische Erneuerbaren-Energien-Richtlinie verweigert sich dieBundesregierung weiterhin den Plänen, mehr Rechte für kleineEigenerzeuger von Solarstrom - so genannte "Prosumer" - zu schaffen.EU-Parlament und Kommission befürworten diese Rechte und wollen zudemfinanzielle Hürden für den Handel mit dezentralem Bürgerstromabbauen. Die Bundesregierung bestätigt ihre unveränderte Haltung inihrer gestern veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage derBundestagsabgeordneten Julia Verlinden (Grüne). Das BündnisBürgerenergie startet deshalb heute eine Petition gegen dieseBlockade Deutschlands. Es kommentiert Marcel Keiffenheim, LeiterPolitik und Kommunikation bei Greenpeace Energy undAufsichtsratsmitglied beim Bündnis Bürgerenergie e.V.:"Deutschland schaltet beim Bürgerstrom weiter auf stur. Dabei gibtes in Europa einen breiten Konsens dafür, dass Menschen, die Stromvom eigenen Dach ernten, diesen künftig auch ohne Hürden handelnkönnen. Der Bremsklotz heißt Peter Altmaier. DasBundeswirtschaftsministerium verweist auf drohende Mehrkosten, wennEigenerzeuger ihren Sonnenstrom künftig direkt an Nachbarn statt ansEEG-System verkaufen. Studien zeigen hingegen, dass durch stärkereProsumerrechte die Kosten für EEG und Netze sogar sinken können unddie Energiewende damit so richtig in Europas Städte getragen wird.Und Deutschland? Will engagierte Eigenerzeuger wie bisher zur Kassebitten und ihnen finanzielle Hürden in den Weg legen. Kein Wunder,denn es geht der Bundesregierung wohl eher um knallharteLobbyinteressen von Konzernen der alten Energiewirtschaft, die denWettbewerb mit Solarbürgern fürchten. Deutschland muss seineunzeitgemäße Blockade endlich aufgeben, wenn es die Energiewende inDeutschland und Europa wirklich voranbringen will. Es ist deshalbdringend geboten, dass die Bürgerenergieszene mit ihrer heutegestarteten Petition den Druck auf den Bundeswirtschaftsministererhöht."Hintergrund: Die geplante Regelung zu den Prosumerrechten ist Teilder Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (Art. 21) im EU-Paket "SaubereEnergie für alle Europäer". Dessen Verordnungen und Richtlinienschreiben die legislativen Rahmenbedingungen für den europäischenEnergiemarkt der kommenden Jahre fest. Im Rahmen ihrer"Trilog"-Verhandlungen verhandeln Kommission, Parlament und Rat derEuropäischen Union derzeit auf Grundlage ihrer jeweiligen Entwürfeeinen gemeinsamen Kompromissvorschlag und wollen diesen noch 2018verabschieden.Redaktionelle Hinweise:Zur heute vom Bündnis Bürgerenergie gestarteten Online-Petitiongelangen Sie hier: https://bit.ly/2E1cxuX.Die Antwort der Bundesregierung auf die schriftliche Frage derGrünen-Abgeordneten Julia Verlinden finden Sie hier:https://bit.ly/2GDqRzv.Das 2017 veröffentliche "Impulspapier Bürgerstromhandel" desBerliner Analyseinstituts Energy Brainpool zeigt, wie Privatpersonenzu Verkäufern von erneuerbar erzeugtem Strom werden können:https://bit.ly/2C5tYLf.Eine internationale Studie im Auftrag von Greenpeace und weiterenAkteuren zeigt zudem die Potenziale, die Prosumenten in der EUhätten, wenn man sie künftig von regulatorischen Hürden befreienwürde: https://bit.ly/2p2bMMqPressekontakt:Christoph RaschPolitik und KommunikationGreenpeace Energy eGTelefon 030 / 28 482 210christoph.rasch@greenpeace-energy.dewww.greenpeace-energy.deOriginal-Content von: Greenpeace Energy eG, übermittelt durch news aktuell