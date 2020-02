Düsseldorf (ots) - Auch wenn unter den nach Reformen dürstenden deutschenKatholiken vor allem das Wort "Enttäuschung" die Runde machte, Franziskus bleibtsich in seinem fast hundertseitigen nachsynodalen Schreiben "Querida Amazonia"an vielen Stellen treu. Scharf und klar, wo es um sozialpolitische Analysen undStandpunkte geht. Blumig und nebulös, wo es um bestimmte katholische Grundfestegeht, an denen die einen rütteln und die die anderen auf Ewigkeiteneinbetonieren wollen. Mehr, das liegt jetzt immer deutlicher auf der Hand, wirdvon ihm nicht mehr zu erwarten sein.Es gibt durchaus Passagen in der päpstlichen Nachbetrachtung zu den Problemender neun Länder im Amazonasgebiet, die beeindrucken: wie er den dort räuberndenUnternehmen ihre "Ungerechtigkeit" und "Verbrechen" vorhält; wie er die"Versklavung" und das "Elend" der indigenen Bevölkerung anprangert; wie erschließlich auch der Inkulturation das Wort redet, also dem Bemühen, inGlaubensfragen stärker die kulturellen Eigenheiten vor Ort zu berücksichtigen.Der Eurozentrismus der römischen Kurie hat in dem argentinischen Papst keinenFürsprecher.Dass Franziskus das Reizthema Zölibat trotz des eklatanten Priestermangels inAmazonien und vielen anderen Ländern einfach wegschweigt, mag man vielleichtnoch als Beleg verstehen, dass auch der Papst nicht allmächtig ist, sondernverzweifelt bemüht, die Fliehkräfte einer Weltkirche zu bändigen. SeineArgumentation gegen das Weiheamt für Frauen ist nun aber wiederum so krude, dassman sich wünscht, er hätte auch dazu besser geschwiegen.Der Synodale Weg jedenfalls, den die deutschen Katholiken gerade erst mit vielAufwand eingeschlagen haben, um ihre Lehren aus dem Missbrauchsskandal zuziehen, kann auf viel hoffen - auf Rückhalt aus Rom aber sicher nicht.Pressekontakt:Westdeutsche ZeitungNachrichtenredaktionTelefon: 0211/ 8382-2370redaktion.nachrichten@wz.dewww.wz.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62556/4518902OTS: Westdeutsche ZeitungOriginal-Content von: Westdeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell