Kommentar über den noch nicht revidierten Entzug der Gemeinnützigkeit auf die VVN - BdA

Berlin (ots) - Wann haben die Preußen sich von den Bayern etwas diktierenlassen? Keine Ahnung. Vor 150 Jahren jedenfalls hat der preußische LandjunkerOtto von Bismarck, geschickt mit Geld lockend, den bayerischen MärchenonkelLudwig II. ausgetrickst, die deutsche Kaiserkrone den Hohenzollern und sichselbst damit die gesamtdeutsche Kanzlerschaft gesichert. Pardon, man kann nursarkastisch kommentieren, was im vergangenen Herbst in Berlin von Bürokratenohne Sinn und Verstand beschlossen wurde. Oder doch mit Kalkül? Wer weiß, wieBeamte ticken, wes Geistes Kind sie sind. Ein hauptstädtisches Finanzamt entzogder Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten(VVN - BdA) die Gemeinnützigkeit. Weil diese vom bayrischen Verfassungsschutzals "linksextremistisch" eingestuft ist. Wir wollen nicht auflisten, was allesschunkelnden "Mir san mir"-Bayern als subversiv und "bolschewistische Bedrohung"gilt - dass im rot-rot-grün regierten Berlin eine so heimtückische Attacke aufden Antifaschismus geritten wird, der not tut wie schon lange nicht mehr,Lebenselixier einer wahr- und wehrhaften Demokratie ist und bleibt, sprengtjegliches Begreifen. "How dare you" (Wie könnt ihr es wagen?) möchte man inAnlehnung an Greta Thunbergs Aufschrei den Verantwortlichen zurufen. "Wie könntihr es hinnehmen?", den Nachfahren der Sozialdemokraten und Kommunisten zurufen,deren Opfer unterm Hakenkreuz immens waren. Selbst zum Auschwitz-Gedenktag wurdedie Entscheidung nicht revidiert. Eine Schande.