Kommentar zu steigenden Covid-19-Zahlen

Stuttgart (ots) - Natürlich wäre es schön, die Menschen wären in Einsicht vereint. Sind sie aber nicht. Abstand und Masken werden nicht nur beim meist jugendlichen Partyvolk an Europas Stränden durch Wodka-Mixgetränke und unerlaubte Nähe ersetzt. Sie verschwinden auch hierzulande immer mehr aus dem öffentlichen Leben. Wohlfeile Worte und Appelle helfen da nicht. Also gilt es, unpopuläre Entscheidungen zu treffen - und zwar schnell. Nur so können noch unpopulärere Entscheidungen verhindert werden. Jetzt muss vermieden werden, dass sich allzu viele lebensfrohe Menschen zusammenfinden - zum Beispiel durch ein Verbot von Alkohol nach einer nicht allzu späten Sperrstunde. Für so eine Entscheidung gibt zwar keine Beliebtheitspunkte, aber sie kann dazu beitragen, dass nicht in ein paar Wochen die gesamte Gastronomie leiden muss.