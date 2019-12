Kommentar zu rechten Verdachtsfällen in der CDU

Berlin (ots) - Die Doppelstrategie der Unionsparteien im Umgang mitRechtsradikalismus ist leicht zu durchschauen. In öffentlichen Statementsverurteilen führende konservative Politiker stets die Umtriebe von Neonazis.Zugleich wollen sie aber auch von Menschen gewählt werden, die rassistischesowie andere menschenfeindliche Positionen vertreten und nun teilweise zur AfDabgewandert sind. Nur so meinen die Konservativen, wieder eine Volksparteiwerden zu können, die überzeugende Wahlsiege einfährt. Die Union ist weit nachrechts offen. Ein Beleg hierfür ist auch der Fall Robert Möritz. Nun wurdebekannt, dass neben ihm noch weitere sachsen-anhaltische CDU-KommunalpolitikerMitglieder bei Uniter waren. Der Verein steht im Verdacht, ein rechtsradikalesNetzwerk zu sein.Die CDU versucht, alles herunterzuspielen und behauptet, dass es in der Parteikeine Neonazis gebe. Es scheint nicht einmal im Konrad-Adenauer-Haus den Willenzu geben, sich ernsthaft mit den skandalösen Vorgängen in Sachsen-Anhaltauseinanderzusetzen. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer will offenbarkeinen internen Streit vom Zaun brechen. Denn in einigen Monaten wird die Parteiüber die Kanzlerkandidatur entscheiden. Kramp-Karrenbauer hat Ambitionen undwäre dann auch auf die Unterstützung von Flügelorganisationen wie der rechtenWerteunion angewiesen. In diesem Zustand ist die Union eine Gefahr für dieDemokratie.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4473305OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell