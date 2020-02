Berlin (ots) - Vom gegenwärtigen Präsidenten der USA ist ja allgemein bekannt,dass er nicht gerade die hellste Leuchte im Lampenladen ist, um es einmal sehrvorsichtig zu formulieren. Doch damit sind er und die Weltbevölkerung noch nichtgenug gestraft. Oft scheint ihn obendrein auch noch die Langeweile zu quälen.Diese Langeweile und sein offenbar stark vorhandener Drang, sich mithilfe seinesaus circa 43 Vokabeln bestehenden Wortschatzes zu Dingen zu äußern, von denen ernicht die Spur einer Ahnung hat, ergeben zusammen eine gefährliche Mischung, wieman weiß. Donald Trump, der sich in der Vergangenheit bereits auf den GebietenPhilosophie, Geschichte, experimentelle Dichtung ("covfefe") und Rassenkundehervorgetan hat bzw. verhaltensauffällig wurde, betätigt sich seit neuestem auchals Filmkritiker. Auf seinem neuen Fachgebiet scheint er ähnlich kundig zu seinwie auf all seinen anderen. Was ihn allerdings erfahrungsgemäß nicht daranhindert, sich auf dem bereits von ihm gewohnten Erstklässlerniveau zu Wort zumelden. Über den von der Kritik zu Recht mit Lob überhäuften südkoreanischenSpielfilm "Parasite" - eine kluge Satire über die Klassengesellschaft, diedieses Jahr vier Oscars erhielt, unter anderem den für den "besten Film" -ereiferte er sich, weil das Werk ein asiatisches ist: "Der Gewinner ist ein Filmaus Südkorea. Was zum Teufel war da denn los?" Gesehen hat er den Filmselbstverständlich nicht, wie er selbst zugab: "War der gut? Ich weiß es nicht."Ein Trump muss ein Kunstwerk nicht kennen, um es zu beurteilen. Wo kämen wir daauch hin? Der Mann kennt, weiß und versteht ja auch sonst nichts, was ihn aberbisher weder am flächendeckenden Fällen von Urteilen gehindert hat noch zurEindämmung seines Redeschwalls führte.Pressekontakt:neues deutschlandRedaktionTelefon: 030/2978-1722Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4526978OTS: neues deutschlandOriginal-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell