Kommentar / Wehrhafte Polizei = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Wenn die Angriffe gegen Polizeibeamte auch bei Kleinigkeitenwie der Feststellung von Personalien oder einem Einsatz gegen Ruhestörungzunehmen, dann kann die Staatsgewalt dem nicht tatenlos zusehen. Die zusätzlicheAusrüstung der Beamten mit den kleinen Schulterkameras und auch denElektroschockern ist nachvollziehbar und folgerichtig.Zugleich ist die neue Ausstattung der Polizei ein Warnsignal: Die Kameras unddie Elektroschocker sind notwendig, weil Polizeibeamte von einer offensichtlichwachsenden Gruppe der Bevölkerung nicht respektiert und immer häufiger tätlichangegriffen werden. In solchen Situationen müssen Polizisten Stärke zeigenkönnen. Die neuen Geräte dienen ihrem Selbstschutz und sind zugleich einInstrument der Staatsgewalt, um im Dienste des Gemeinwohls die geltenden Regelndurchsetzen zu können. Eine Polizei, die nicht ernst genommen wird, kann ihreHoheitsaufgaben nicht erfüllen. Sie muss wehrhaft sein.Solch eine Aufrüstung birgt allerdings auch die Gefahr, dass sich die Frontenzwischen Staat und Bürgern, zwischen Polizisten und mutmaßlichen Tätern,zwischen Ordnungskräften und Demonstranten verhärten. Deshalb ist es dringendnotwendig, dass die Polizei in allen Lagen deeskalierend vorgeht. Darauf solltenhochgerüstete Beamte besonders geschult werden. Denn es gibt eben auch dieumgekehrten Fälle, in denen Polizeibeamte unnötig Gewalt anwenden. Solche Fällesind oft nur mühsam oder gar nicht aufzuklären, weil man es vermeidet, sichgegenseitig zu belasten. Die Bodycams der Beamten dürfen auch dann nichtausgeschaltet werden, wenn die Polizisten gewaltsam vorgehen. Eine solche Artder Kontrolle sollte keine Einbahnstraße sein.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4499806OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell