Kommentar: Von Gemeinschaft keine Spur // von Lothar Schröder

Düsseldorf (ots) - Man muss bei all dem Unmut im Kölner Erzbistum über dieKirchenleitung und die so oft ins Leere laufenden Diskussionen über Reformen dieetwas pathetische Frage stellen: Wo ist noch Kirchengemeinschaft spürbar, alsojene Communio, die im Abendmahl tiefsten Ausdruck findet? Keine Spur davon. DieKernbotschaft ist mittlerweile viel zu weit in den Hintergrund getreten und kaumnoch erkennbar. Insofern hätte Rainer Maria Kardinal Woelki - Erzbischof zu Köln- durchaus recht, wenn er Reformen vor allem als geistlichen Prozess und alseine Neuevangelisierung der Kirche verstanden wissen möchte. Aber die Kirche alsInstitution ist kein Monolith. Sie ist etwas von Menschen Geschaffenes undGewandeltes. Kirche muss ein Kind ihrer Zeit sein, nicht ihres Zeitgeistes. Siemuss nicht kopieren, aber ein Ausdruck der Gegenwart sein. Menschen müssen sichund ihren Glauben darin wiederfinden. Dass sich unser Geschlechterbild gottlobgewandelt hat, ist eine Errungenschaft. Sie zu ignorieren, indem unter anderemdas Weiheamt für Frauen am besten nicht einmal diskutiert wird, ist Ausdruck vonErstarrung. All diese Debatten sind im Erzbistum besonders präsent, da mitKardinal Woelki ein Bischof ohne Reformambitionen an seiner Spitze steht. Dassmanche Proteste - wie die jüngste Online-Petition - kaum mehr als schnelleReflexe sind, ist ein Zeichen von Ohnmacht.Dem blockierten Riesen Kirche laufen die Menschen scharenweise davon. EineEntwicklung, die auch mit mutigen Reformen kaum zu stoppen sein dürfte. Esbestünde aber die Hoffnung, die Kirche mit einer Öffnung wenigstenszukunftsfähig zu machen. Wer den rapiden Bedeutungsverlust mit Häme oderGenugtuung quittiert, ahnt vielleicht nicht einmal, wie wertvoll und nötig diefrohe, christliche Botschaft für uns und unsere Zeit ist.