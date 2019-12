Kommentar: Uber betrachtet Gesetze nach Kosten-Nutzen

Düsseldorf (ots) - Der Jurist Christoph Seibt hat zuletzt eine abenteuerlicheThese vertreten: "Ein bisschen mehr Uber wagen" lautete die Überschrift seinerKolumne im "Manager Magazin", in der er sich, grob zusammengefasst, für eineReform des Aktienrechts stark machte, damit Unternehmen abwägen können, ob siesich an Gesetze halten wollen - oder ob es sich mehr lohnt, ein Bußgeld zuzahlen. Seibt ist Partner bei der Kanzlei Freshfields, der vorgeworfen wird,Kunden beim Steuerbetrug in Milliardenhöhe mittels sogenannter Cum-Ex-Geschäftegeholfen zu haben - aber das nur am Rande. Denn Seibt hat ja in einem Punktvöllig recht: Es gibt Unternehmen, die radikal abwägen, ob sich Gesetzestreuelohnt oder nicht. Und Uber ist so ein Unternehmen. Obwohl zwei Gerichte dasGeschäftsmodell verboten haben, macht Uber scheinbar einfach weiter. Natürlichmuss das Personenbeförderungsrecht reformiert werden - und natürlich dauernsolche Prozesse in Deutschland viel zu lange. Aber gibt das einem Unternehmendas Recht, sich einfach über jenes hinwegzusetzen? Denn natürlich besetzt Uberschon jetzt die Märkte, um einen Vorteil zu haben, wenn die Gesetzesänderungenin Kraft treten - und andere wie FreeNow müssen nachziehen, damit sie am Endenicht hoffnungslos unterlegen sind. Preiskampf inklusive. Doch dadurch wird derWettbewerb verzerrt. Wenn es Uber ernst wäre mit dem öffentlich bekundetenSaubermann-Image, würde das Unternehmen mehr Verantwortung übernehmen. Es könnteseine Partner schärfer kontrollieren, es könnte dafür sorgen, dass geltendesRecht auch von ihnen eingehalten wird. Aber das würde Kosten verursachen, diedas hoch defizitäre Unternehmen natürlich lieber vermeiden will. Es ist eineganz simple Kosten-Nutzen-Rechnung. Schöne neue Welt!Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4474443OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell