Kommentar / Trumps Einreisesperre ist Schaufensterpolitik = Von Holger Möhle

Düsseldorf (ots) - Für Donald Trump ist der Fall klar. Europa ist schuld. Europahat es verschlafen. Europa hat zu lange tatenlos Chinesen über den Kontinentreisen lassen und es versäumt, sich früh gegen das Coronavirus zu wappnen. DieWelt ist einfach, selbst in Corona-Zeiten, wenn man Trump ist. Gut und Böse,good deal und bad deal. Also muss dieses Europa, mit dem er keinFreihandelsabkommen schließen möchte und das sich auf Kosten der USA seineSicherheit innerhalb der Nato bezahlen lässt, jetzt draußen bleiben. 30 TageEinreisesperre für alle Europäer aus dem Schengen-Raum. Trump macht die Grenzendicht. Nur die Briten dürfen rein.Trump befindet sich bereits im US-Vorwahlkampf. Er ist auch in diesem FallPopulist. Einfach, für jeden zu verstehen. Amerika wieder stark machen? DurchAbschottung, durch eine Politik, die multilaterale Abkommen zerstört undmöglichst durch bilaterale Verträge ersetzt, durch Einreisesperren undgeschlossene Grenzen. Europa sollte diese indiskutablen Politikversuche ambesten ignorieren, weil eine Antwort auf unausgegorene Ideen die Sache nichtbesser macht. Trump bleibt Trump, unverbesserlich, unbelehrbar, einNicht-Politiker, der sich anschickt, für eine zweite Amtszeit US-Präsident zubleiben.Die 30-Tage-Einreisesperre für Europäer - mit Ausnahme der Briten - ist reineSchaufensterpolitik, völlig untauglich, das Coronavirus einzudämmen.International renommierte Virologen haben dieser Tage mehrfach darauf verwiesen,dass Grenzschließungen nichts bringen, weil eine größere Verbreitung dann droht,wenn die Grenzen zu einem späteren Zeitpunkt wieder geöffnet werden. Deswegenist es wichtig, das Gesundheitssystem jetzt bestmöglich aufzustellen und dieAusbreitung zu verlangsamen. Trump hätte jetzt Zeit, darüber nachzudenken. Ob 30Tage dazu reichen?