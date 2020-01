Kommentar / Tempo 130: Warum nicht? = Von Moritz Döbler

Düsseldorf (ots) - Ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen wäre einEingriff in individuelle Freiheitsrechte: Wer das sagt, äußert nicht eineMeinung, sondern beschreibt ein Faktum. Die Frage, die jetzt - wieder - zudiskutieren ist, lautet: Gäbe es dafür ausreichende Gründe?Neu ist, dass der ADAC sich erstmals nicht grundsätzlich dagegen ausspricht.Vernünftige Gründe für unbegrenztes "Heizen" gab es ohnehin immer weniger. Wannkann man denn deutlich schneller als 130 fahren? Auf vielen Abschnitten giltlängst ein Tempolimit, gerade in NRW; auf anderen bestimmen Staus denVerkehrsfluss. Auf Langstrecken ist ein Durchschnitt von 100 bis 120 Kilometerpro Stunde selten zu toppen, nur nachts geht es schneller. "Freie Fahrt fürfreie Bürger", das war einmal.Und ist es denn wirklich ein Ausdruck von Freiheit, ein paar Kilometer mit 200oder 250 über die Autobahn zu knallen? Selbst Menschen, die Spaß daran haben undAutos mögen, sehen solche Vollgasetappen als eher unvernünftig an. DennVerbrauch und Umweltbelastung steigen, erst recht, wenn man immer wieder bremstund beschleunigt. Die Folgen von Unfällen sind schwerwiegender, es geht also umMenschenleben. Und das Miteinander von schnellen und langsamen Fahrzeugen führtgelegentlich zu einer Aggressivität am Steuer, für die sich bei aller Freude amFahren kein Verständnis aufbringen lässt.Unserer Gesellschaft täte mehr Gelassenheit gut, auch auf der Autobahn. Wennjetzt die Bleifuß-Lobby einlenkt, könnte ein neuer Tempolimit-Vorstoß einepolitische Mehrheit finden. Knapp zwei Jahre vor der nächsten Bundestagswahl,bei der ein schwarz-grünes Bündnis gute Chancen haben dürfte, mag die Zeitgekommen sein. Und warum auch nicht? Die Vernunft spricht dafür, die Freiheitwürde kaum eingeschränkt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4502088OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell