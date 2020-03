Kommentar / Die Täter sind unter uns = Von Lothar Schröder

Düsseldorf (ots) - Kein Urteil dieser Welt kann zugefügtes Leid jemalsungeschehen machen. Auch keine 23 Jahre Haft, zu denen der Sexualstraftäter undfrühere Hollywoodproduzent Harvey Weinstein jetzt in New York verurteilt wordenist. Der 67-Jährige wird möglicherweise den Rest seines Lebens hinter Gitternverbringen. Es wird vielen zumindest Genugtuung verschaffen, dass das Gerichtmit seinem Urteil nur sechs Jahre unter der Höchststrafe blieb und damit dieSchwere der Schuld anerkennt. Tatsächlich ist dieser Fall etwas Besonderes:Weinstein - ein berühmter Mann! Seine Opfer - viele Filmstars. Und die Zahl dermissbrauchten Frauen ist mit mehr als 80 unfassbar. All das führte natürlich zuenormer Aufmerksamkeit und hat mit Me Too eine Bewegung ins Leben gerufen, dieweit über Weinstein hinaus wirksam geblieben ist.Nur einen Fehler dürfen wir nicht machen: Weinstein zu einem Monster zuerklären, so schrecklich seine Taten auch gewesen sind. Weinstein ist eingrausames Beispiel für die sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen, die sichüberall in der Welt ereignet, noch immer, zu jeder Zeit und in diesemAugenblick. Wir glauben ja alle, in einer aufgeklärten Welt zu leben, in der dieWürde und die Gleichberechtigung aller Menschen weitgehend geachtet und gelebtwerden. Sexismus aber ist eine geheime Tyrannei, die unsere Gesellschaftvergiftet: Macht wird in ihr exekutiert, Gewalt ausgeübt. Was sich hinterverschlossenen Türen abspielt, ist unerträglich. Und es reicht nicht, sich alsMann für das Verhalten anderer Männer zu schämen. Die Gleichheit aller Menschenzu fordern, ist wohlfeil. Um sie wirklich leben zu können, bedarf es weit mehrals eines prominenten Prozesses mit hohem Strafmaß. Vielleicht stehen wir erstam Anfang einer Aufklärung mit der Erkenntnis: Die Täter sind unter uns.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4544554OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell