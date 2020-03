Kommentar / Systemversagen auf ganzer Linie = Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf (ots) - Kita-Eltern und Erzieher wissen genau, wovon die Rede ist.Der Personalmangel ist für sie jeden Tag spürbar. Dass eine Betreuerin für achtoder zehn Drei- bis Sechsjährige zuständig sein soll, ist meist blanke Theorie.Sobald eine Kollegin fehlt, verdoppelt sich die Zahl der zu betreuenden Kinder.Immer häufiger aber kommt es sogar dazu, dass Kitas Eltern bitten müssen, ihreKinder zu Hause zu betreuen. Weil nicht genug Personal da ist und dieEinrichtung für die Sicherheit der Kinder nicht mehr garantieren könnte.Das System versagt auf der ganzen Linie. Gegenüber den Kindern, weil ihreAnsprüche an Betreuung nicht im Mindesten erfüllt werden. Gegenüber denErziehern, weil sie ihre Gesundheit wegen chronischer Überlastung aufs Spielsetzen. Gegenüber den Eltern, weil sie ihre Kinder nicht wohlbehütet wissen,während sie ihrem Beruf nachgehen. Leidtragende sind wir alle. Es isthinlänglich bekannt, wie wichtig die ersten Jahre im Leben eines Menschen sind.Und dass eine sichere Bindung für die gesunde psychische Entwicklung von großerBedeutung ist. Der ständige Wechsel von Erziehern, die heute in dieser, morgenin jener Gruppe eingesetzt werden, um Löcher zu stopfen, ist zum Schaden derKinder. An frühkindliche Bildung ist so schon gar nicht zu denken. Was in derKita nicht angelegt wurde, muss in den Grundschulen nachgeholt werden, schlepptsich durchs Schulsystem fort. Wissen ist aber für ein Land wie Deutschlandvielleicht die wertvollste Ressource überhaupt.Mit den zusätzlichen 1,3 Milliarden Euro jährlich und dem "Gute-Kita-Gesetz"haben Landes- und Bundespolitiker einen ersten Schritt getan. Viele weiteremüssen folgen. Das Geld ist angesichts von Milliarden-Überschüssen vorhanden,das Bewusstsein hoffentlich bald auch.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4538069OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell