Kommentar zu den Streiks in Frankreich gegen die Regierung

Berlin (ots) - Frankreichs Premier Édouard Philippe ist ein kluger Schachzuggelungen. Er hat mit dem Verzicht auf eine indirekte Erhöhung desRenteneintrittsalters auf 64 Jahre die von seiner Regierung und PräsidentEmmanuel Macron geplante Rentenreform im Wesentlichen nicht angetastet. Dafürhätte er sich vom Punktesystem bei der Berechnung der Rente verabschiedenmüssen. Dennoch hat er nun die größte Gewerkschaft im Land auf seiner Seite.Hier wird nicht nur offensichtlich, dass es bei der CFDT mit dem Solidarprinzipnicht weit her ist. Philippes Schritt zeigt auch, dass seine Regierung an ihremKurs festhält - und damit eine langfristige Privatisierung des Rentensystems zubefürchten steht sowie eine zunehmende Polarisierung der französischenGesellschaft. Die Gewerkschaft CGT und andere halten nach mehr als 40 Tagennicht zum Selbstzweck den Ausstand aufrecht. Sie haben kein Interesse daran,ihren Nachbarn oder Angehörigen den Tag zu vermiesen, wenn diese imVerkehrschaos nicht zu ihrem Job in die Pariser Innenstadt kommen. Aber: Siesetzen sich für den Erhalt des sozialen Sicherungssystems in Frankreich ein -für sich und alle anderen Arbeitenden. Wenn Philippe und Macron schon keinenSinn für gesellschaftliche Solidarität zeigen, müssen es wohl die streikendenund nicht-streikenden Beschäftigten tun. Nach dem Scheinverzicht des Premierswerden die kommenden Tage zeigen, ob es CGT und Co. gelingt, fürgesellschaftlichen Zusammenhalt Unterstützer zu finden.