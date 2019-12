Kommentar: Straßenbaubeiträge müssen sein

Düsseldorf (ots) - Natürlich ist jeder Bürger gegen eine Gebühr, die er selbstbezahlen soll. Deshalb hatte die Forderung des Bundes der Steuerzahler nacheiner Abschaffung der Straßenbaubeiträge auch so großen Zuspruch. Aufgesprungenauf die Stimmungsmache sind dann SPD und Grüne, die endlich auch mal wieder einpaar Populismus-Punkte sammeln wollten. Die von SPD und Grünen vorgeschlageneAlternative zur Straßenbaugebühr ist bei Lichte betrachtet aber das größereÜbel. Kommunen müssen ihr Straßennetz nun mal pflegen. Das kostet Geld. DiesesGeld muss irgendwo herkommen. Wenn es nicht von den Anwohnern kommt, wird dafür- und so ist es in einigen anderen Bundesländern auch geregelt - der allgemeineSteuertopf angezapft. Das kann man so machen. Aber dann solltenSteuerzahlerbund, SPD und Grüne auch dazu sagen, was das bedeutet: MitStraßenbaubeiträgen werden ausschließlich Grundstückseigentümer belastet, die jaauch am meisten von der Aufwertung des Umfeldes vor ihrer Haustür profitieren.Eine Finanzierung über den allgemeinen Steuertopf belastet hingegen sämtlicheBürger. Auch solche, die mangels Vermögen gar nicht in der Lage sind, eigeneGrundstücke zu erwerben. Warum letzteres gerechter und dann sogar auch nochsozialer sein soll als eine einseitige Belastung der Grundstückseigentümer,haben die Gegner der Straßenbaubeiträge bislang nicht dargelegt. Wie auch. Daskann man nicht begründen. Deshalb ist es richtig, dass Bauministerin InaScharrenbach im Grundsatz an der Gebühr festhält. Indem das Land die Hälfte derKosten aus dem Steuertopf dazu gibt, kommt sie den Gegnern der Gebühr auch nochsehr weit entgegen. Deren fortgesetzter Protest wirkt deshalb inzwischenkleinlich.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4473328OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell