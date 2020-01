Kommentar / Sternstunde des Bundestags = Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Bei der Organspende ist der Bundestag nach einer langen,klugen Debatte zu einer ausgewogenen Entscheidung gekommen. Warum kann Politikeigentlich nicht immer so sein? Die Lösung ist richtig, wonach ein Mensch oderdessen Angehörige weiter zugestimmt haben müssen, bevor die Organe einesVerstorbenen entnommen werden können. Zugleich enthält der Gesetzentwurfzahlreiche Neuerungen, durch die die Zahl der Organspenden in Deutschlandsteigen kann.Es steht außer Frage, dass diese Zahl in Deutschland derzeit viel zu niedrigist. Doch auch ohne jeden Bürger, der nicht widerspricht, automatisch zumOrganspender zu erklären, stehen die Chancen gut, dass es ab dem Jahr 2020 inDeutschland deutlich mehr Organspenden geben wird. Bereits im vergangenen Aprilist ein Gesetz in Kraft getreten, das die Organisation der Organentnahme in denKliniken professionalisiert. Entscheidende Teile dieses Gesetzes werden abererst in diesem Jahr wirksam. Die Organisation in den Kliniken sowie dieFinanzierung von Entnahme und Transport waren bisher die entscheidendeSchwachstelle.Zur Widerspruchslösung muss nicht das letzte Wort gesprochen sein. Sollte dieZahl der Organspenden in den kommenden zwei Jahren nicht spürbar nach obengehen, muss das Thema noch einmal auf den Tisch. Tausende Leben hängen davon ab.Der Bundestag müsste keine Scheu haben, die Debatte erneut zu eröffnen. Was dieAbgeordneten am Donnerstag geboten haben, darf als Sternstunde des Parlamentsbezeichnet werden: Die Reden lagen auf hohem Niveau, man hat sich gegenseitigzugehört und auf Polemik verzichtet. Dennoch waren die Positionen glasklar zuerkennen. Man kann sich nur wünschen, dass von diesem Geist auch etwas in andereDebatten einkehrt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4494403OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell