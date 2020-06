Kommentar zu Stadler/Prozess/Betrugsskandal/Autoindustrie

Stuttgart (ots) - Dass die Anklage gegen den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler zugelassen wird, ist eine Chance. Der Prozess bietet die Gelegenheit, endlich den größten Betrugsskandal in der Geschichte der deutschen Autoindustrie aufzuarbeiten.Systematisch hat der Konzern in den vergangenen Jahren jede Bemühung um Transparenz blockiert. Niemand kann sich angesichts dessen darüber wundern, dass das Vertrauen in die Industrie immer mehr Schaden nimmt. Klar ist, dass der Prozess das Potenzial hat, auch bei der Konzerntochter Porsche mächtig Staub aufzuwirbeln. Es ist Zeit für Transparenz - sei es auch eine erzwungene TransparenzPressekontakt:Stuttgarter ZeitungRedaktionelle KoordinationTelefon: 0711 / 72052424E-Mail: spaetdienst@stzn.dehttp://www.stuttgarter-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/48503/4617692OTS: Stuttgarter ZeitungOriginal-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell