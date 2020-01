Kommentar: Spieler-Kontrolle geht viel zu weit

Düsseldorf (ots) - Sicherlich ist es gut, dass der Staat etwas gegen diezunehmende Spielsucht unternehmen will. Und das muss er auch. Allerdingsschüttet der Entwurf des neuen Glücksspielstaatsvertrages das Kind mit dem Badeaus und stellt Millionen von Gelegenheitsspielern unter Generalverdacht. Schonwer - wie Hunderttausende jedes Wochenende - drei bis fünf Euro auf das Spielseiner Lieblingsmannschaft beim Fußball setzt, soll künftig vom Staat erfasstwerden und das gebündelt in einer gewaltigen Überwachungsbehörde, die daskomplette Wettverhalten jedes Spielers speichert. Bereits bei erstmaligerRegistrierung bei einem Wettanbieter soll die staatliche Erfassung greifen. DerEntwurf ist auch als Angriff auf die privaten Wettanbieter zu verstehen. DerStaat will offenbar endlich ein großes Stück vom Milliarden-Kuchen abhaben, densich die Privaten seit Jahren untereinander aufteilen. Allein der BranchenprimusTipico verbucht an einem Bundesliga-Samstagnachmittag in der Spitze rund 500Transaktionen - pro Sekunde. Dagegen sind staatliche Wettmöglichkeiten wieOddset bei Zockern schon wegen der schlechten Quoten unbeliebt und spielen daheraktuell noch keine Rolle. Werden die Pläne umgesetzt - und danach sieht es aus-, werden viele Spieler ihr Wettverhalten ändern. Schließlich dürfte kaum jemandwollen, dass der Staat weiß, auf was man sein Geld setzt und wie viel. Abervermutlich wird sich das Wettverhalten nicht so ändern, wie es sich der Staatwünscht. Das Internet bietet zu viele andere Möglichkeiten, um seine Wettenproblemlos fernab staatlicher Kontrolle zu platzieren. Dabei handelt es sichmitunter um dubiose Wettanbieter, die in Fernost sitzen. Statt dieseunfreiwillig zu stärken, sollten die Länder vielmehr mit den hiesigen Anbieternzusammenarbeiten und nicht auf Konfrontationskurs gehen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4497532OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell