Kommentar zu Reisen in Zeiten des Klimawandels

Stuttgart (ots) - Wenn an diesem Freitag auf der Reisemesse CMT in Stuttgartdie weltweiten Tourismuszahlen vorgestellt werden, gibt es keine Überraschung.Die Kurve kennt seit zehn Jahren nur eine Richtung - nach oben. In die Freudedarüber mischt sich aber immer mehr die Sorge über die Folgen. Die Reisebrancheist gut beraten, genau diese Sorge ernst zu nehmen und darauf viel stärker alsbisher zu reagieren. Nachhaltigkeit muss zum wichtigsten Kriterium fürReiseangebote werden, will die Tourismusindustrie nicht weiter an dem Ast sägen,auf dem sie sitzt.