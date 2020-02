Kommentar: Die Privatversicherung muss bleiben

Düsseldorf (ots) - Es gibt durchaus Gründe, sich gegen die privateKrankenversicherung zu entscheiden: Wer bereits krank ist, übersteht dieRisikoprüfung nicht oder muss mit hohen Beiträgen leben. Wer Kinder hat, ist beider kostenlosen Familienmitversicherung der Krankenkassen meist besseraufgehoben. Und wer wenig Einkommen im Alter hat, droht von den oft saftigenBeitragserhöhungen überfordert zu werden. Mal abgesehen davon, dass manche ÄrztePrivatpatienten auch gerne überflüssige Untersuchungen angedeihen lassen, nurweil die Privatversicherung zahlt. Doch all das sind keine Gründe, die privateVersicherung abzuschaffen und in einer Bürgerversicherung für alle aufgehen zulassen, wie es Grüne und SPD seit Jahren fordern. Nun scheint dieBertelsmann-Stiftung diese Position zu stärken: Danach würden alleKassenpatienten 145 Euro im Jahr sparen, wenn endlich auch Beamte,Selbstständige und Gutverdiener Zwangsmitglieder würden. Doch die Studie isteine Luftnummer. Müsste die gesetzliche Krankenversicherung die Honorarverlustefür die Ärzte ausgleichen, würde die Ersparnis zusammenschnurren. Ein abrupterSystemwechsel wäre mit der Verfassung nicht zu vereinbaren und deshalb politischkaum durchsetzbar. Und auch ökonomisch wäre mit einer Einheitsversicherung weniggewonnen. Wenn in 20 Jahren bei den umlagefinanzierten Krankenkassen immerweniger Beitragszahler für immer mehr alte Menschen aufkommen müssen, wird manfroh sein, mit der kapitalgedeckten Privatversicherung eine zweite Säule zuhaben. Gerechter würde es durch die Bürgerversicherung auch nicht: In Ländern,wo Menschen sich nicht privat absichern können, stehen privatärztlicheLeistungen nur den wirklich Reichen offen. Und das ist deutlich unfairer als dasbisherige System.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4522936OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell