Kommentar / Polizei spart an der falschen Stelle = Von Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf (ots) - Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Haben Sie etwasgetrunken? - Immer seltener bekommen Autofahrer diese Frage von Polizistengestellt. Entsprechende Kontrollpunkte an einschlägigen Ein- und Ausfallstraßenan Wochenenden finden immer weniger statt. Man muss sich nur selbst einmalfragen, wann man das letzte Mal in eine Alkoholkontrolle geraten ist.Beide großen Polizeigewerkschaften in Nordrhein-Westfalen sind sich einig:Alkoholfahrten werden nicht mehr so intensiv kontrolliert wie noch vor einigenJahren. Und verantwortlich dafür sind zu wenig Personal und eine verändertePriorisierung von Aufgaben innerhalb der Polizei. So müssen sich die Ermittlerin NRW aktuell unter anderem besonders um Terrorabwehr, Clankriminalität undFälle von Kindesmissbrauch kümmern. Das bindet Kräfte aus allen Abteilungen.Dadurch bleiben aber andere wichtige Aufgaben liegen. Hinzu kommt beim ThemaAlkoholkontrollen, dass die Verkehrskommissariate innerhalb der Polizeibehördenohnehin schon seit Jahren ein Schattendasein fristen. Immer wenn es gilt,Personal einzusparen oder zu verlagern, schaut man zunächst in diesenAbteilungen nach, ob man da noch was "abzweigen" kann. Außerdem gelten dieVerkehrskommissariate als ziemlich überaltert. Viele Polizisten, die ausgesundheitlichen Gründen nicht mehr auf die Straße können, schickt man dorthin -man kann fast sagen: aufs Abstellgleis.Das ist unverständlich und fahrlässig. Im Verkehr sterben jährlich wesentlichmehr Menschen als durch Mord und Totschlag. Allein das müsste eigentlich schondie Bedeutung dieses Kommissariats hervorheben. Daher muss es dringendaufgewertet und besser ausgestattet werden. Dann werden auch wieder mehrAlkoholkontrollen durchgeführt. Und das würde Leben retten.