Kommentar zu Organspende

Die beschlossene Lösung mag für den Moment eine kleinereZahl an Spendern generieren, gleichwohl ist sie der richtige Weg. Jeder Menschwird mehrfach angestupst, sich Gedanken über das Thema zu machen, niemand wirdzu etwas auserkoren, was er nicht will. Tatsächlich sprechen praktisch allesachlichen Argumente dafür, sich einen Spenderausweis in die Tasche zu stecken.Diese Argumente immer wieder kundzutun, wird auch in Zukunft wichtig bleiben.