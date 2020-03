Kommentar Mitteldeutsche Zeitung: Reiseverbot für Schulklassen in Sachsen-Anhalt

Halle (ots) - Nachdem Messen und Konzerte in Mitteldeutschland bereits abgesagtsind, will Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) nun auchSchulfahrten in Risikogebiete wie Italien unterbinden. Dieser Ankündigung sollteer schnell Taten folgen lassen, ein Verbot ist angebracht. Selbst Virus-Expertensind sich bisher uneinig, wie gefährlich der Erreger ist. Gesunde Menschenverkraften eine Infektion offenbar problemlos. Alarmierend ist dagegen die hoheAnsteckungsrate, die zu einer schnellen Ausbreitung führt. Die Folge ist einehohe Zahl von Krankheitsfällen in kurzer Zeit. Alle Anstrengungen in China,Korea oder jetzt in Italien zielen darauf ab, die Ausbreitung zu verzögern,damit das Gesundheitssystem nicht kollabiert. Das muss auch in Sachsen-Anhaltoberste Priorität haben.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4540682OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell