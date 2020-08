Kommentar zu Maskenpflicht bei der Arbeit

Stuttgart (ots) - Der Vorschlag wirkt aktionistisch. Zieht man größere Hotspots wie Fleischfabriken ab, zeigt sich in den Betrieben und Verwaltungen bislang keine allzu gravierende Ansteckungsgefahr. Ein weiteres Generalverbot würde in dem Bereich wenig bringen, könnte aber die bisher große Akzeptanz der Maske in weiten Teilen der Bevölkerung gefährden. Kramp-Karrenbauer sollte die Arbeitswelt genauer betrachten. Eine Dauertätigkeit unter der Maske ist in vielen Berufen nicht zu leisten. Sinnvoll ist sie oft auch nicht. Zudem ist es - abgesehen von der Eigenverantwortung der Menschen - vorrangig Pflicht der Arbeitgeber, Beschäftigte zu schützen: organisatorisch und technisch.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/39937/4687959OTS: Stuttgarter NachrichtenOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell