Kommentar der Kunststofferzeuger zu den EU-Plänen einer Begrenzung von Kunststoff-Einwegartikeln (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Verwerten ist besser als Verbieten, dies ist die Ansicht derKunststofferzeuger in Deutschland in ihrer Antwort auf die jüngstenEU-Pläne für eine Begrenzung bestimmter Kunststoff-Einwegartikel.Dazu Dr. Rüdiger Baunemann, Hauptgeschäftsführer vonPlasticsEurope Deutschland e. V.:"Kunststoffe sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken undleisten in puncto Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz enorm viel:Leichtbau in der Mobilität, Dämmmaterialien im Bau, Werkstoffe fürdie Nutzung regenerativer Energie und ja, auch funktionaleVerpackungen, die Lebensmittel und andere sensible Güter schützen.Damit bieten Kunststoffe wertvolle Lösungen für drängende Problemeunserer Zeit wie Globalisierung, steigende Urbanisierung undBevölkerungswachstum.Richtig ist aber auch, dass der leichtfertige Umgang mitKunststoffabfällen in manchen Regionen der Welt inakzeptabel ist.Jegliche unkontrollierte Einträge von Kunststoffabfällen in dieUmwelt müssen gestoppt werden, denn Kunststoff ist zu schade zumWegwerfen. So existieren nicht nur in Deutschland, aber insbesonderehierzulande, moderne Sammel-, Sortier- und Verwertungstechnologien,die nun auch möglichst breit und überall auf der Welt eingesetztwerden müssen.Eine einseitige Problematisierung von Werkstoffen sowie Verbotehelfen unserer Ansicht nach nicht weiter. Vielmehr muss ein Umdenkenvon der Wegwerfmentalität hin zum Aufbau einer Kreislaufwirtschaftstattfinden. Die Vorschläge der EU-Kommission dazu gehen bereits indie richtige Richtung und sollten das Ziel gemeinsamer Anstrengungenauf nationaler, europäischer und globaler Ebene sein. DieKunststoffindustrie leistet hierzu ihren Beitrag und ist schon heutein zahlreichen Initiativen und Projekten überall auf der Welt aktiv."